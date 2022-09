La France championne des faux billets

Sauriez-vous distinguer les vrais billets des faux ? À première vue, ce n’est pas évident. Il y a peu, un président d’association en a fait les frais. Il organise un loto. Et surprise dans les recettes : sept billets de 50 euros sont des faux. Près d’un tiers des bénéfices sont perdus, soit 350 euros. L'objectif pour les escrocs, c’est de récupérer de la vraie monnaie. Des imitations de billets, les placards de la police judiciaire en sont remplis. Ces coupures par centaines sont issues du banditisme. Un officier nous livre quelques astuces pour repérer les contrefaçons. La France représente un tiers des faux billets qui circulent en Europe. C’est la nation la plus touchée sur le continent. La cause, c’est que c’est un pays touristique, plaque tournante de la monnaie et une proximité avec l’Italie, premier producteur d’argent factice dans l’Europe, suivie par les pays de l’Est, comme la Bulgarie. Près de la moitié des faux billets en France proviennent de ces groupes criminels étrangers. L’autre moitié se procure sur Internet. TF1 | Reportage L. Cloix, S. Deperrois, F. de Juvigny