La France comme vous ne l'avez jamais vue !

Depuis leur appareil, ils jouissent d’un spectacle sans pareil, pilote d’avion de tourisme lancé à l’assaut du Mont-Blanc, d’une montgolfière soumise aux caprices du vent ou d’un étrange croisement entre un hélicoptère et un avion, embarquement immédiat, hors des sentiers battus. Prenons place à bord d’un avion de tourisme, un DR-400, au côté de Nicolas Lutun et de ses passagers du jour. En ressentant le plaisir d’une navigation entre dentelles de roches et de glace, Léticia et son ami Laurent volent pour la première fois au-dessus du Mont-blanc. Aux premières lueurs de l’aube, Jean Becker pilote sa montgolfière depuis 30 ans au-dessus de plateau des Mille étangs. Bercé par la nacelle, il n’y a plus qu’à profiter du spectacle. Des lacs, quelques rares maisons, on surnomme la région la petite Finlande. Michel Lucionni a fait de la photo aérienne son métier. Il profite aujourd’hui d’un gyrocoptère, piloté par David, pour saisir d’autres facettes de l’île. TF1 | Reportage M. Crociel, Y. Matisse, E. Payro, P. Roubaud