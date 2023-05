La France dégradée : faut-il s'en inquiéter ? Explication de François Lenglet

L'agence de notation financière internationale Fitch Ratings a annoncé vendredi qu'elle abaissait la note de la France, de AA à AA-. Selon François Lenglet, "cette notation, c'est comme un check-up qui est pratiqué régulièrement sur les États et les grandes entreprises pour évaluer leur santé financière. Il y a un peu plus de dix ans, la France avait déjà été exclue du groupe des meilleurs. Et voilà qu'elle dégringole encore une marche." "Si le check-up n'est pas satisfaisant, c'est bien sûr parce que nos finances sont dégradées : un déficit de 4,7% du PIB en 2022 contre 3,6% dans la zone euro, en moyenne, et une dette qui figure désormais parmi les plus importantes en Europe. Le premier quinquennat Macron aura été l'un des plus dépensiers de la Ve République à cause des gilets jaunes, du Covid et de la guerre d'Ukraine. La dégradation de la France, c'est la facture du 'Quoi qu'il en coûte'", explique le spécialiste économie de TF1. "Pourtant, ce qui préoccupe l'agence de notation, c'est le climat politique du pays : l'absence de majorité à l'Assemblée, les actions parfois radicales des syndicats. Ça n'est donc pas seulement le bilan financier de la France qui a pris un carton rouge, c'est l'incapacité du pouvoir à réformer en trouvant des compromis. Au bout du compte, il y a une facture. Ce sont les Français qui, d'une manière ou d'une autre, devront la régler", souligne-t-il. TF1 | François Lenglet