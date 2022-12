La France déjà dans le match

À cinq heures du matin, Paris s'éveille. A la station de métro "Argentine", la RATP a rebaptisé pour l'occasion les lieux, mais les premiers usagers rencontrés sont encore un peu endormis : "Alors là, c'est très sympa !" ; "Du coup, on ne pense plus à l'ennemi et on pense à la victoire" ; "C'est Mbappé maintenant le meilleur joueur du monde, mais plus Messi, chacun fait son temps", lancent certains. On quitte la station "France", moins cinq degrés dehors, le bassin de la Villette gelé et les joggeurs aussi. Certains sont plus pessimistes que d'autres : "On ne peut pas stopper ce mouvement général pour Messi, ce n'est pas possible, c'est un truc mondial, tout le monde a envie de le voir. Donc moi, je n'y crois pas du tout". À 25 degrés de plus, changement d'ambiance. Tournoi de beach-volley entre amis, et une question : qui va le plus briller sur le terrain là-bas, à Doha : "Mbappé" ; "Mbappé" ; "Messi" ; "Griezmann", lancent-ils. Autre ambiance à La Défense, il n'y a plus personne dans les bureaux. En revanche, au pied des tours, les fûts de bière sont déjà prêts. Les portes vont bientôt ouvrir au public, une petite danse et puis un brief avec les équipes. TF1 | Reportage F.X. Ménage, S. Roland