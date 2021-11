La France des solutions : à la découverte de la ferme urbaine de Seine-Saint-Denis

Ce ne sont que des produits de saison, que du bio et la cueillette ne se fait que le jour de la vente. Nous ne sommes pas en plein champ, mais au beau milieu d'immeuble d'une banlieue parisienne. Il s'agit de la toute nouvelle cité maraîchère de Romainville, une ferme verticale produisant légumes et fruits hors sols sans aucune lumière artificielle. Tout ça au plus proche des habitants de cette cité. Et les cultures commencent au sous-sol avec les champignons. Et la récolte du jour est plutôt conséquente. Des employés en contrat d'insertion sont formés sur le tas dans les serres. Ils travaillent la terre pour la première fois. Un nouveau potage se trouve à chaque étage. L'objectif est d'optimiser l'espace pour produire à maximum. Un pari étonnant pour la municipalité qui a entièrement financé le bâtiment. C'est donc un espace à vocation sociale qui accueille par exemple les enfants de la ville pour des ateliers comme celui-ci autour de la citrouille et d'Halloween. Une fois par semaine, un marché est organisé avec des produits à des prix très attractifs. Après huit mois d'existence, la cité maraîchère est désormais un point-phare du quartier avec son café cantine et les activités autour du potager le week-end. Cet espace a réussi son pari, montré aux riverains qu'il n'y a pas à aller très loin pour se nourrir sainement.