La France des solutions : à la rencontre des soigneurs de terre

Mariés à la ville, unis par leur amour de la nature, ces deux-là sont indissociables. Dans le monde paysan, on les surnomme les soigneurs de terre, parce qu'ils ont consacré leur vie à percer ses mystères pour mieux la guérir. Par conviction, les Bourguignons ont même sacrifié leurs carrières de chercheurs à l'INRA. C'était il y a trente ans, Claude n'était pas encore malade, il élevait avec Lydia deux jeunes enfants. Et pour leur avenir, ils ont décidé de bousculer leur vie bien rangée. "On se rendait compte que la nature n'allait pas. Quand on interpellait l'Institut national, pour eux ce n'était pas leur préoccupation", explique la dame. Ils ont alors créé leur propre laboratoire pour prouver le contraire. Leur combat c'est d'alerter et conseiller ceux qui nourrissent les Hommes avant qu'il ne soit trop tard. Ils ont tenu, convaincu et gagné leur premier client. Ensemble, ils ont appris à s'interroger. Depuis trente ans, il les laisse opérer leur terre à coeur ouvert. Leur fils, Emmanuel s'apprête à reprendre le flambeau.