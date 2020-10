La France des solutions : ces jeunes qui arrivent à trouver du travail en pleine crise

C'est son tout premier jour de travail. À 21 ans, Quentin vient de décrocher un contrat d'alternance dans une enseigne d'électroménagers avec à la clé un CDI. Un soulagement pour cet étudiant en école de commerce qui a vécu des mois de recherche d'emploi sans réponse. "C'est très dur à vivre, c'est compliqué au quotidien d'essuyer des refus", confie-t-il devant nos caméras. Jimmy, lui, a déjà signé son CDI. Cet ancien pompier reconverti en cordiste a été embauché en juin juste après le confinement. Mais avant d'en arriver là, il a dû enchaîner des missions d'intérim. Originaire de Rennes, le jeune homme de 28 ans a même accepté de déménager à Paris. Un sacrifice personnel pour accéder à des chantiers historiques comme Notre-Dame. Aujourd'hui, il n'a plus peur de l'avenir. Jimmy ambitionne de "construire une maison et une famille. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/10/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.