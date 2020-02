La France des solutions : comment les cafés se réinventent

Une partie du gouvernement était dans les Vosges jeudi pour promouvoir les premiers effets de son agenda rural. Parmi les mesures phares, le développement du projet visant à créer ou reprendre 1 000 cafés à la campagne. En un siècle, plus de 90% des cafés français ont en effet disparu. Par endroits, des initiatives ont déjà été prises. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.