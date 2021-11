La France des solutions : des cheveux contre les marées noires

"Les cheveux coupés qui tombent par terre ne sont pas des déchets mais des matières premières", selon Thierry Gras, fondateur de l'association pour le recyclage des cheveux, "Coiffeurs justes". Ce coiffeur recycle les cheveux qui tombent sur le parquet de son salon. Il les utilise pour fabriquer des filtres anti hydrocarbures pour dépolluer les océans et fédérer un réseau de coiffeurs engagés. "Maintenant, je trouve que mon métier a un sens supplémentaire. Du coup, les coiffeurs ne sont pas que des coupeurs de cheveux, nous sommes devenus des dépollueurs", précise-t-il encore avec fierté. À la fin d'une journée de travail il y a cinq ans, Thierry s'est amusé à faire des expériences. Tous les coiffeurs le savent par cœur. Les cheveux sont lipophiles, absorbants. En partenariat avec une entreprise, Thierry lance sa production, des filtres en coton blanc rempli de cheveux à la main. Seize personnes en insertion sont embauchées pour les fabriquer. Le coiffeur y passe ses soirées, ses week-ends avec l'espoir un peu fou d'envoyer ces filtres de cheveux en Méditerranée. Le hangar de Thierry est devenu le carrefour des cheveux coupés aux quatre coins de France. En quatre ans, il a reçu cinq tonnes de cheveux parce que dans plus de 5 000 salons en France, il y a, grâce à lui, des coiffeurs justes. Son idée a séduit le directeur du port de Cavalaire. Si le système de Thierry fonctionne, 150 ports pourraient être équipés dans la région. Son geste, gratuit et astucieux, vole au secours de la mer la plus polluée d'Europe.