La France des solutions : des maires au secours des petits commerces

C'est une crainte partagée par 59% de nos compatriotes qui vivent dans une agglomération rurale ou moyenne de voir leur centre-ville se vider. Stations essence, boulangeries, épiceries ou auberges... Pour retenir ces commerces de proximité, certaines municipalités choisissent de les racheter et de les gérer.