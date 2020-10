La France des solutions : des transports solidaires au service des habitants

Avec le rebond de l'épidémie de coronavirus, le moindre lien social est un risque. La commune de Marcillat-en-Combraille (Allier) propose alors à ses habitants trois véhicules électriques gratuits qui sont devenus plus que jamais utiles. Ancien gendarme à la retraite, André Ferreol est chauffeur bénévole. Chaque semaine, il véhicule les habitants de son village qui en ont besoin. Pour lui, les transports partagés entièrement gratuits créent du lien pour les personnes isolées en milieu rural. Il considère avoir un rôle social à jouer. Une autre possibilité se présente aux habitants : emprunter à titre personnel l'un des trois véhicules achetés par la communauté de communes de Montluçon. Une aubaine pour les habitants dans la précarité, leur permettant de faire des économies. C'est aussi une opportunité pour les jeunes qui vivent loin des centres urbains. Pour cela, il suffit d'avoir son permis de conduire et de ne pas avoir fait d'infractions lourdes au Code de la route. La réussite de l'initiative repose sur la solidarité de tous. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.