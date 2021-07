La France des solutions : épiceries multi-services, la start-up de la campagne

À première vue, cela ressemble à une épicerie de campagne classique. À l'intérieur, des fruits, des légumes, à une différence près, à l'exception de produits de dépannage, tout ce qui est vendu ici est produit localement. Ce matin-là, une habitante de la commune vient livrer ses fraises. Quelques instants plus tard, elles sont déjà en rayon. Particularité de ce commerce, il est multi-service. On peut y déposer ou retirer un colis, faire un retrait d'argent, jouer au loto ou encore acheter un livre. Autant de services concentrés au même endroit dans un village qui avait perdu peu à peu ses commerces. Ce concept a été créé par une start-up lyonnaise "Comptoir de campagne". Elle a lancé son projet grâce à des levées de fonds auprès de banques, d'assurances et de ses partenaires, notamment La Poste. Réunion entre les responsables de l'entreprise et madame le maire du village. On réfléchit déjà à proposer de nouvelles activités, fabriquer des pizzas ou accueillir des associations. On quitte le beaujolais pour le sud de la Bourgogne. En 5 ans, Comptoir de campagne a ouvert une dizaine de commerces. Le dernier-né propose un espace de restauration. Pendant que certains clients déjeunent, d'autres profitent de soin. Une salle est dédiée à des professionnels ambulants. Coiffeuses, esthéticiennes ou encore ostéopathes se partagent un espace. La start-up veut maintenant poursuivre son développement. Prochaine étape, créée une franchise. Il lui faudra ouvrir une vingtaine de commerces supplémentaires pour parvenir à l'équilibre financier.