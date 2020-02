La France des solutions : la revanche industrielle de la ville de Roanne

Dans l'Hexagone, la ville de Roanne (Loire) a connu une réussite économique. Elle a pourtant traversé une période difficile de délocalisation et de fermeture d'usine. Le secteur industriel a retrouvé des couleurs grâce à des politiques publiques, mais aussi à la pugnacité de ses entrepreneurs. En 20 ans, le taux de chômage a été divisé par deux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.