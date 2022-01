La France des Solutions : le marché des livres d'occasion ne cesse de croître

Qu'est-ce qu'on fait des livres qui dorment dans les greniers ? C'est en général la question que l'on se pose quand on déménage. Benjamin Duquenne a inventé une réponse : une plateforme de vente réservée aux livres d'occasion. Une petite entreprise bretonne face aux géants de la vente en ligne. Chaque semaine, Benjamin sillonne la Bretagne pour sauver des livres du rebut. Près de 60 000 bouquins sont déposés chaque mois dans cette boîte par les lecteurs. Environ 40% des livres sont revendus sur leur site Internet "Livrenpoche.com", le reste est recyclé en pâte à papier. Le bénéfice des ventes a permis de créer 20 emplois, dont dix en insertion. L'autre sourire dans la journée de Benjamin au milieu des commandes par Internet, ce sont ces petits trésors trouvés entre les pages. "Je ne sais pas trop. On peut imaginer plein de choses", confie-t-il. L'objectif est de rendre l'emploi et la culture accessibles à tous. Les livres sont vendus en moyenne trois euros ou donnés dans un centre éducatif pour que les enfants adoptent ce réflexe. TF1 | Reportage J. Devambez, S. Maloiseaux, F. Fernandez