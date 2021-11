La France des solutions : le recyclage des déchets en verre rentable

Chaque semaine, Romain jette son verre dans la rue et il ne sort jamais sans son téléphone. Des bouteilles et des pots de confiture qui lui rapportent de l'argent. A l'aide de cette application, l'agglomération de Roanne veut inciter ses habitants à mieux trier les déchets en verre. Avec un verre équivaut à un point, Romain peut les convertir en bon d'achat dans les commerces de la ville. Vous avez plutôt envie d'un shampoing offert chez le coiffeur, d'un café gratuit ou 20% de réduction sur une bouteille de vin ? Pour le patron de l'Auberge des délices, c'est un moyen d'attirer de nouveaux consommateurs. Tony Roche, bijoutier, a ouvert sa boutique à Roanne il y a un an et demi. L'inscription est gratuite, il vient de rejoindre une trentaine de commerçants partenaires. Cette application existe déjà dans 25 villes dans l'Hexagone. A Roanne, chaque habitant trie en moyenne 33 kilos de verre par an. L'agglomération en espère dix de plus avec ce dispositif. Mieux trier permet donc de faire des économies. Un système de carte va être mis en place pour ceux qui n'ont pas de smartphone. TF1 | Reportage Y. Matisse, J. Chaize