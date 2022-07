La France des solutions : l'énergie fatale, la meilleure source d'économie

Grille-pain four, bouilloire ou électroménager, tous vos appareils du quotidien dégagent une chaleur. Cette chaleur résiduelle, c’est de l’énergie, dite, fatale, car fatalement perdue. Cyril Gauneau a décidé de le récupérer. Direction les coulisses de la maison. Il y a un an et demi, Cyril a installé un appareil. Un échangeur thermique, dans lequel l’eau froide du réseau est réchauffée au contact des eaux usées, chaudes. Dans ce processus, 70% de la chaleur est récupérée. Un système à l’intérêt écologique mais aussi économique. Le coût du dispositif est autour de 1 000 euros, rentabilisé en quatre ou cinq ans. Alors, imaginez ce que cela peut donner à l’échelle d’un quartier d’affaires avec la chaleur de milliers d’ordinateurs ou encore, avec l’énergie produite par votre activité physique. Mais le domaine où il y a le plus de potentiel, c’est l’industrie. Cimenterie, métallurgie, chimie, rien que dans l’industrie, on estime que l’énergie fatale récupérée pourrait alimenter plus de trois fois la ville de Paris. T F1 | Reportage N. Robertson, J. Y. Mey