La France des solutions : les autres vies du pain rassis

Dans une boulangerie parisienne, un concept étonnant se cache dans une boule de pain. Ce qui est spécial, c'est que ce pain est fait de pain rassis. Nous avons pris la direction du fournil pour en connaître tous les secrets. Pour concevoir cette recette, plus d'un an de recherches à Benoit Castel, boulanger. Première étape, transformer les pains de la veille en une poudre très fine. Cette poudre remplace 30% de la farine habituellement utilisée. Pour le reste, il est impossible de connaître la suite de la recette, une fois la pâte levée, elle est façonnée et cuite deux fois. Ainsi, ce pain peut être conservé jusqu'à deux semaines. L'utilisation de la chapelure de pain dur dans des pâtisseries surprend également. Il y a six mois, Marie-Christine Renaudeau, boulangère pâtissière au pain de la renaissance à Bordeaux, a investi 800 euros dans une machine. Elle permet de broyer 80 kg de pain en une heure et de réduire ses pertes. Le recyclage du pain est économique mais aussi écologique. À 25 ans, Martin Marescaux, créateur de pain de minuit à Courtrai en Belgique, a conçu une bière à partir de pain sec. Actuellement, il parvient à remplacer un tiers du malt, soit l'équivalent d'une tranche de pain. Dans la cuve, l'amidon du pain fermente au contact des levures. Cette réaction chimique qui libère de l'alcool. Chaque mois, 15 000 bouteilles sortent de cette brasserie. Ces bières se retrouvent en partie sur la table du restaurant Nature à Armentières. Aucune niche de pain n'est perdue. Elle est tout simplement transformée en cuisine. L'idée originale du chef consiste à réaliser une glace au fromage et au pain grillé. Après 8 heures au congélateur, la glace est prête. Il ne reste plus qu'à porter la touche finale, un assaisonnement à la chapelure de pain. TF1 | Reportage M. Stiti, C. Sebire