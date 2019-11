La France des solutions : les chevaux remplacent les camions poubelle de Troyes

Les bruits de moteur ont laissé place aux pas de cheval dans l'agglomération troyenne. Pour cause, c'est une jeune jument qui y collecte les déchets recyclables. Cette solution n'apporte d'ailleurs que des avantages. En effet, la tournée à cheval revient moins cher qu'un camion, et surtout, le bilan carbone est beaucoup moins important. Ce dispositif permet également d'accorder de l'importance au tri dans la commune. Les chevaux ont permis d'augmenter de 20% la quantité des déchets triés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.