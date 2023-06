Chiens et chats : leurs poils valent de l'or !

Nathalie, toiletteuse, les ramasse par poignées. En temps normal, ces poils atterrissent à la poubelle. Mais depuis peu, elle les met de côté. Pour Olivia Cayre, engagée pour la cause animale, cette fille de vétérinaire a décidé de les recycler et de leur donner une seconde vie insoupçonnée. Elle a déjà collecté une tonne de poils, auprès d'une quinzaine de salons de toilettage et de cliniques vétérinaires en région parisienne. Ce n'est qu'une goutte d'eau, car chaque année en moyenne, dans notre pays, 7 000 tonnes sont jetées alors que les poils des chiens et chats permettent d'isoler des maisons. Olivia traite ces matières via une technique déjà utilisée par les apiculteurs pour désinfecter leurs ruches. Une fois nettoyés, les poils sont envoyés dans une usine de filature en Lorraine pour y être transformés en textile. Surprenant, encore, dans un laboratoire de Nancy (Meurthe-et-Moselle), les chercheurs travaillent d'ordinaire sur le lin ou le chanvre. Mais depuis peu, ce sont les poils de chats et chiens qui sont au centre de leurs expériences. L'objectif est d'extraire une précieuse matière, la kératine, très prisée par l'industrie pharmaceutique. Le marché est très promoteur, car l'Hexagone compte 22 millions de chiens et chats de compagnie. TF1 | Reportage H. Despatureaux, J.Y. Mey