La France des solutions : sauver les horticulteurs

Les fleuristes ne font pas partie de la liste des commerces autorisés à ouvrir. Les producteurs vont donc devoir renoncer à la quasi-totalité de leur récolte, et ceux au pire moment de l'année. Alors, des commerçants tentent de les aider. Cela afin d'apporter de la verdure aux citadins, mais surtout soutenir les horticulteurs, sans aucun débouché depuis un mois.