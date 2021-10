La France des solutions : un camion-piscine pour apprendre aux enfants à nager

À priori, un cours de natation comme les autres, à un petit détail près. Ce bassin de huit mètres de long sur deux mètres de large est installé dans un camion. Ce ne sont pas les enfants qui vont à la piscine, c'est la piscine qui s'installe devant l'école. Un concept né de l'imagination de Jean-François Buisson, consterné par le nombre d'enfants qui se noie chaque année en France. Pendant cinq semaines, ce prototype s'est installé à Marle dans l'Aisne, 2 200 habitants. La piscine la plus proche est à trente kilomètres. Ce matin, le camion se gare juste devant l'école. En trois jours, le bassin est rempli, l'eau est filtrée, chauffée à 30°C. Une fois installée, 85 enfants vont bénéficier de cette piscine à domicile. Et visiblement, ça marche. En une dizaine de séances, ces élèves de maternelle, qui il y a encore quelques jours avaient peur de l'eau, semblent tout à fait à l'aise. Certains parviennent même à traverser le bassin et font la fierté de leurs parents. Pour aider les enfants à vaincre leur appréhension, la piscine est équipée d'un fond mobile. Ainsi, on peut faire varier la profondeur de vingt centimètres à 1,20 mètres. Le bassin s'adapte à la progression des enfants. L'autre atout, c'est la fréquence des séances. Comme il n'est plus nécessaire de se déplacer, les cours s'enchaînent tous les jours. Ce camion est mis à la disposition des collectivités locales, régions ou départements qui prennent en charge ses frais de fonctionnement. Prochaine destination, la Vallée de la Roya dans les Alpes-Maritimes afin de permettre à d'autres enfants d'apprendre à nager.