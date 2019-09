La France des solutions : une start-up se lance dans la pêche responsable

Des poissons frais en fonction de ce qui est pris dans le filet, c'est l'idée géniale de Poiscaille. Née en 2015, la start-up s'engage à fournir à ses clients des poissons frais, d'informer l'origine et la technique de pêche. Une soixantaine de chalutiers, sélectionnés avec des critères stricts, forment son réseau. Les abonnés n'auront qu'à choisir la combinaison de pêche qui leur plaît le plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.