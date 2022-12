La France en liesse

Heureux et ensembles, un millier de Lillois étaient réunis samedi face à un écran géant. C'était une soirée où tout semblait super et génial. Des Champs-Élysées euphoriques aux rues et bars de Nantes pleins à craquer, les Français ont vibré. Dans ce village de Dordogne, Anglais et Français s'étaient réunis autour de la même pinte, joyeux, quelle que soit l'équipe qui marquait. Et forcément, le match a bouleversé ces habitants binationaux. Les mêmes sourires à 5 000 kilomètres d'ici. À la sortie du stade Al-Bayt (Qatar), les supporters tricolores admettent avoir eu très peur. D'autres ont vécu ce suspens les pieds dans le sable, dans cette paillote réunionnaise. Croyez-le ou non, c'était tout aussi chaleureux en montagne. Samedi soir, dans ce restaurant l'Alpe d'Huez (Isère), le gérant nous a dévoilé le porte-bonheur des Bleus, une cloche de vache ornée de deux étoiles. Cette troisième étoile obsède, mais nous n'y sommes pas. Tous attendent d'abord avec impatience la demi-finale mercredi. TF1 | Reportage Q. Fichet