La France en tandem : à la découverte du golfe de Saint-Tropez avec Michel Boujenah

Sur les hauteurs de Ramatuelle (Var), notre tandem glisse à la rencontre d'un acteur, humoriste et réalisateur aux 50 ans de carrière : Michel Boujenah. Entre le golfe de Saint-Tropez et l'arrière-pays niçois, il a joué le guide de luxe. C'est au son des cloches que commence notre balade dans le village de cœur de Boujenah. Difficile de ne pas tomber sous le charme des ruelles étroites. Les premières minutes en tandem sont idylliques. Notre découverte du golfe de Saint-Tropez se poursuit sur les plages de Ramatuelle. Et si Boujenah nous a emmené au bord de la Méditerranée, c'est parce qu'elle lui rappelle son enfance à Tunis et son départ pour l'Hexagone quand il avait onze ans. "La mer qu'il y a là, c'est la même qu'il y a à Tunis", a-t-il confié. Si belles soient-elles, les plages ne suffisent pas à expliquer entièrement pourquoi il aime autant cet endroit. L'autre raison se trouve derrière les grilles du théâtre de Ramatuelle. C'est ici que se déroule chaque été le festival de Ramatuelle. Depuis quatorze ans, il en est le directeur artistique.