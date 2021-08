La France en tandem : balade à Marseille avec Joyce Jonathan

Vous avez sûrement déjà fredonné les tubes de Joyce Jonathan. L'artiste au plus de 150 000 albums vendus va nous guider entre le bleu des calanques et le violet des lavandes à Marseille. Parisienne de naissance, elle se sent pourtant chez elle au milieu de ce paysage désertique. C'est sa mère, Tunisienne, qui lui a transmis l'amour de la Méditerranée, de ses criques et de ses valeurs. Pas un hasard qu'elle nous emmène dans le restaurant la "Baie des Singes", tenu depuis des générations par la famille de son compagnon. On y cuisine des linguines aux palourdes et des poissons frais. Jérémy, le patron, est fier de nous montrer la pêche du jour. Puis, il nous emmène pour une balade en bateau. Le temps pour nous de faire le tour de l'île Maïre, ancien bastion de la douane maritime redevenu sauvage. Nous continuons la balade au nord, dans le Luberon. C'est ici que nous reprenons notre tandem. Joyce Jonathan connaît les rues par cœur. Elle y a passé tous ses étés d'enfance. Auteure, compositrice et interprète, l'artiste s'est toujours inspirée du Sud au fil des disques d'or et de platine.