La France en tandem : balade avec Corinne Touzet dans les Landes

Au milieu des forêts de pins, au large d'Hossegor (Landes) et loin des projecteurs, Corinne Touzet nous fait découvrir le sud-ouest de son enfance, son jardin secret. Rendez-vous sur les quais de Capbreton, à l'heure où le silence ne peut être rompu que par le bruit des pas sur la jetée. Elle n'était pas venue ici depuis 20 ans. De son enfance sur la plage d'Hossegor, elle a gardé ce besoin de respirer l'air marin. Après un réveil si matinal, l'heure du déjeuner peut bien être avancée. Direction le site ostréicole de Jérôme Labéguerie. Il s'agit du plus petit site du pays, mais aussi l'un des rares où les huîtres se reproduisent. Les huîtres vont donc du lac à l'assiette, fraîcheur garantie ! Elles sont aussi bonnes qu'appétissantes. L'après-midi, c'est quartier libre et balade bucolique dans la forêt des Landes. Avec son million d'hectares de pins, elle est la plus grande forêt plantée par l'homme en Europe. Le décor parfait pour une nuit à la belle étoile. Au réveil, une dernière balade saluée par les oiseaux du marais d'Orx.