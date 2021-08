La France en tandem : les calanques de Méjean avec Florent Peyre

Notre guide du jour est un amoureux des calanques. C'est au port de la Redonne, à l'ouest de Marseille (Bouches-du-Rhône) qu'il nous a donné rendez-vous. L'acteur et humoriste Florent Peyre sera le dernier cet été à monter sur le tandem. Et les mollets vont avoir leur lot d'exercice car Florent Peyre n'est pas seulement un artiste qui enchaîne les seuls en scènes depuis 2007, c'est aussi un athlète, qui a dix ans de sport étude derrière lui. Pour débuter la ballade, voyons Méjean. C'est un petit port au pied des falaises. Pour y accéder, des pentes à plus de 20%. Si on descend, ça va vite, mais en montée c'est très dur. Pas question d'abandonner, quitte à finir à pied. Au détour d'un virage, le port se découvre, tout comme le ciel après une matinée nuageuse. Depuis le XVIIème siècle, cette anse naturelle sert d'abri pour les pêcheurs. Florent Peyre y a habité plusieurs mois. Depuis le port, direction les calanques via des paddles. Quand on trouve l'équilibre c'est moins sportif que le tandem. Un moyen de transport qui permet de voir des endroits non accessibles à pied, comme ces petites grottes. On en compte des dizaines sur la côte.