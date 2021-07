La France en tandem : sur les routes du Pays basque avec Fabien Onteniente

Pour une fois, il a bien voulu passer devant la caméra. Il tenait tant à nous faire découvrir sa côte basque qu’il a acceptée de pédaler avec nous. L'homme aux 20 millions d'entrées au box-office ne réalisera cette fois que l'album photo des vacances. À quelques kilomètres de Biarritz et de l'agitation de la côte, notre tandem s'enfonce dans la campagne. “Voilà, je commence la journée par l'intérieur des terres, par le vert et là, tu vas comprendre pourquoi en très peu de temps, t’as les deux versions du Pays basque : terre et mer", explique le réalisateur. Fabien Onteniente s'est installé au Pays basque il y a 15 ans et à force de s'arrêter ici, presque tous les matins, il s'est fait trois copains : deux chevaux et un âne avec qui il a même appris à communiquer. Nous réenfourchons notre monture, mais notre tandem manque encore un peu de fluidité. Heureusement, nous n'allons pas loin. Fabien veut nous présenter Hervé, ancien champion de France de pelote basque. Pour mettre à l'honneur ce sport ancestral, notre guide enfile même le chistera pour la toute première fois. À priori, un jeu d'enfant, les règles semblent plutôt simples. Les débuts sont un peu laborieux, mais après un nombre de tentatives, enfin un échange court, mais intense dans l'engagement. Notre journée s'achève à Biarritz. Nous avons réservé une table dans le bar à tapas d'un monument du rugby français, un certain Imanol Harinordoquy, qui nous a préparé un bon petit plat pour prendre des forces. Pour faire mieux, il faudra faire fort. Notre album est déjà bien rempli. La semaine prochaine, nous quittons la côte pour l'arrière du pays.