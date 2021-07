La France en tandem : sur les routes du Pays Basque avec Imanol Harinordoquy

Il nous avait promis le vrai Pays basque, entre terroir, montagne et rugby. Pour nous, l'ancien basque bondissant du XV de France a joué les guides pour une balade renversante. Mais avec 200 kg cumulés sur le tandem, la fameuse bicyclette à deux places, l'assistance électrique montre ses limites. Nous faisons notre première escale au pied de la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port, l'âme du Pays basque, hissé à 300 mètres au-dessus du sol. Dans cette ville, tous les chemins mènent au stade de rugby. Pourtant Imanol n'a commencé qu'à l'âge de 14 ans. Dominique, son premier entraîneur, se souvient d'un adolescent qui aimait surtout le contact. Après un léger exercice au stade, l’ancien international français nous emmène ensuite déjeuner chez Michel, son beau-frère. Il est difficile de faire plus local dans l'assiette. Des saucisses au couteau de cochon élevé à quatre kilomètres du village. Notre tandem pèse encore un peu plus lourd pour notre visite à un village voisin, au sommet d'une côte. Après un tel exploit, il nous fallait forcément un souvenir et surtout une récompense : goûter le vin de Jean Brana. Le domaine n'existe que depuis 35 ans, mais n'allez surtout pas imaginer qu'entre le pays basque et le vin, c'est une histoire récente. “L’histoire de la viticulture au Pays basque est très ancienne et d'ailleurs antérieure à la Gironde. 72 ans avant Jésus-Christ, les Celtes auraient récupéré les premiers plants de vigne au Pays basque pour les planter en Gironde”. Enfin, nous nous rendons à Hasparren à 35 km. Après deux heures de trajet, nous déplorons une première victime. Une fois les réparations terminées, nous avons tous les raccourcis possibles pour rejoindre au plus vite le village où on élève les cochons pour la production des jambons. Après deux ans d'affinage, ces produits iront rejoindre les tables les plus précieuses aux quatre coins de la France, pour porter haut les couleurs du Pays basque.