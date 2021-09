La France peut-elle se fâcher avec les États-Unis ?

Encore un symbole. Les ambassadeurs français en Australie et aux États-Unis seront reçus ce soir à l'Élysée. Le président de la République est resté en retrait, mais il laisse s'exprimer sa colère par la voix de son ministre. “Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu une rupture majeure de confiance. Il y a eu mépris, donc ça ne va pas entre nous”, a déclaré Jean-Yves Le Drian. Alors la France peut-elle se passer des États-Unis ? Non. Au Sahel par exemple, les drones américains survolent en permanence le désert. Il y a quelques jours, l'élimination du chef djihadiste Al-Sahraoui au Mali n'aurait pas été possible sans la surveillance américaine. Mais pas seulement : “On a besoin de la logistique américaine, on a besoin d'une partie des transports américains. Les Américains livrent aussi du kérogène à la France. Tout cela n'est pas négligeable. Il est bien évident que dans cette région-là, sans logistique américaine, les choses seraient beaucoup plus compliquées”, selon Frédéric Encel, géopolitique. Les États-Unis ont-ils encore besoin de la France ? Oui. Au Conseil de sécurité de l'ONU, la France est l'un des cinq membres permanents aux côtés des États-Unis. Il y a bien sûr l'Otan qui défend toujours les frontières d’Europe orientale. Une présence destinée à calmer les appétits russe et biélorusse. Autre zone clé, le Pacifique. Avec ses deux millions d'habitants et ses sept mille militaires sur place, la France est le seul pays européen présent dans la zone. “La France patrouille dans ces eaux territoriales. Ça fait partie du dispositif pour contenir l'avancée chinoise dans les eaux internationales”, explique Nicole Bacharan, politologue franco-américaine. Démonstration de force en Polynésie en juin dernier. Paris a réussi à envoyer en moins de 40 heures trois Rafale vers Tahiti. La France n'est peut-être plus une grande puissance, elle ne renonce pas à ses ambitions mondiales pour autant. Et les États-Unis ne peuvent pas totalement se passer d'elle.