La France peut-elle se passer du gaz algérien ?

À la veille de l'hiver, la priorité est de sécuriser l'approvisionnement en gaz. L'Algérie fournit 8% du gaz français. Emmanuel Macron, en visite officielle, le sait. Ce pays a d'énormes réserves : 2 400 milliards de mètres cubes. Mais serviront-elles à éviter une pénurie dans l'Hexagone ? La réponse est non. En effet, l'Algérie s'est déjà engagée avec l'Italie pour augmenter considérablement ses livraisons. Elle ne pourra pas satisfaire tout le monde. Alors comment assurer l'accès au gaz pour les treize millions de foyers français concernés ? La France peut compter sur son principal fournisseur, la Norvège, relié par un gazoduc, mais aussi sur le gaz de schiste américain, transporté à l'état liquide dans des navires. Celui-ci peut être réceptionné dans quatre ports français. Problème : ce gaz liquéfié coûte trois fois plus cher que le gaz naturel. Le prix à payer pour tenter de compenser le manque de gaz russe, qui à terme, aura de lourdes conséquences selon un expert. Moins se chauffer pour économiser le gaz, le scénario n'est plus à exclure. Les experts commencent à espérer un hiver chaud pour forcément réduire la consommation de gaz. TF1 | Reportage I. Bornacin, C. Diwo, S. Humblot