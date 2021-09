La France rappelle ses ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie : qu'en dit Washington ?

Au lendemain de la décision du gouvernement français de rappeler ses ambassadeurs aux Etats-Unis, Joe Biden n'a toujours pas eu de réactions officielles. Son entourage, par contre, tente de calmer le jeu et multiplie les égards et les formules sur l'amitié franco-américaine. Washington a même publié vendredi, certes avec un retard, un communiqué pour féliciter l'Hexagone d'avoir tué le leader du groupe terroriste Etat islamique au grand Sahara. Il faut dire que l'ampleur de la colère française a sacrément surpris les cercles diplomatiques aux Etats-Unis. Certains refusent d'ailleurs de s'aliéner un peu plus à un allié si important. Mais le fait que Joe Biden ne prenne ni la parole ni le téléphone pour discuter avec Emmanuel Macron montre qu'il assume sa décision, quitte à froisser encore pour quelque temps son partenaire historique français.