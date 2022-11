La France se réveille avec le sourire

Ils ont réchauffé les cœurs dans la grisaille de novembre : "Je suis content. C'était du beau spectacle" ; "Un peu de frayeur au début mais ça s'est bien passé. Je suis fier des Bleus et fier de l'équipe". Dans les cafés lyonnais ce dimanche matin, les habitués refont le match et se projettent déjà : "C'est vrai que Griezmann a fait un gros match" ; "C'est plutôt plaisant. C'est agréable" ; "On est assez confiants. Ils sont en bonne forme. Ils sont dans un niveau qui est assez extraordinaire" ; "Ce qui serait drôle c'est qu'ils reproduisent les Argentins pour un clin d'œil à l'histoire". Malgré l'absence de leur champion enfant du pays Karim Benzema, les Lyonnais ont vibré pour les Bleus : "Il n'y a que le sport qui est important. On suit et on espère qu'on ira loin. Allez la France !" ; "Ça amène un petit peu de baume au cœur à cet environnement angoissant". Petits ou grands, tous saluent la performance de Kylian Mbappé qui propulse l'Hexagone en 8e de finale. Un lendemain de match plein de rêves et de promesses. Les supporters seront devant leur écran mercredi prochain pour la prochaine étape contre la Tunisie. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys