"La France secrète" : à la découverte du massif du Luberon

Pour profiter des beaux paysages du Luberon, il n'y a rien de mieux qu'une balade en calèche. L'abbaye de Sénanque est un lieu incontournable dans la région. Elle abrite depuis sa fondation au XIIème siècle une communauté de moines cisterciens. Elle a rouvert ses portes le 11 mai aux visiteurs. Avec ses forteresses et ses châteaux, le massif du Luberon est une terre chargée d'histoire.