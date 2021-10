La France s'expose à Dubaï

Acrobatie et fumée tricolore dans le ciel de Dubaï... Il n'existait sans doute pas de meilleure ambassadrice que la Patrouille de France pour aviser de notre présence au sol. En effet, il s'agit d'emblée de se différencier des 190 pays présents, notamment avec l'architecture de son pavillon. Les visiteurs peuvent s’attarder sur l'esplanade avec un traditionnel café et croissant. À l'entrée, on peut découvrir l'édition originale de l'encyclopédie, quand en 1750, Diderot et d'Alembert recensent pour la première fois l'ensemble des savoirs. Une mise en avant de notre passé très stratégique. "Il faut que le visiteur se sente conforté dans son image de la France", explique Erik Linquier, commissaire général du pavillon France. Au fil de la déambulation, un jeune ingénieur veut convaincre de son projet d'immersion collective dans une capsule, aujourd'hui à Versailles et peut-être demain dans l'espace. Une autre start-up vise, elle aussi, sur les nouvelles technologies pour explorer le passé, mais avec un décor différent. Lancé pour six mois, le pavillon français a été conçu pour survivre à la nuit. Avec la chaleur étouffante, l'Exposition universelle ferme ses portes à une heure du matin.