La France : terre de conquête pour les fast-food

Encore un Américain qui pose ses valises en France. Le fast-food Popeyes vient d'ouvrir un restaurant à Paris. Une nouvelle enseigne qui attise la curiosité. Depuis l'ouverture le 1er février, ils servent tous les jours entre 800 et 1 000 couverts. L'objectif est de passer d'un restaurant aujourd'hui à une vingtaine d'ici la fin de l'année, et près de 300 à l'horizon 2030. Les fast-food s'emparent de la France. La chaîne américaine Wendy's devrait arriver cette année, même pour Quick, qui était en perte de vitesse, a prévu de doubler son nombre de restaurants. Ils rêvent tous de devenir la prochaine enseigne à la mode. Comment expliquer cet engouement ? Le confinement a fait augmenter les ventes de plats à emporter. Depuis, le chiffre d'affaires du marché a bondi de 14 %, tout comme le nombre de points de vente, de 38 000, il est passé à 45 000 en trois ans. Pour résister au milieu de toutes ces enseignes, les chaînes françaises parient sur l'originalité. Pour Bioburger, un restaurant bio à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), par exemple, l'important est de bien choisir les ingrédients. La période est cruciale pour la restauration rapide. Toutes les enseignes veulent être prêtes à vendre beaucoup pour l'arrivée des Jeux olympiques, et donc , des touristes l'année prochaine. TF1 | Reportage L. Kebdani, C. Chapel, B. Chastagner