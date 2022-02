La future "reine Camilla" fait la Une de la presse britannique

Ce dimanche, les regards et les Unes de presse sont braqués sur Camilla. Pour cause : la reine a annoncé samedi, à la surprise de tous, qu'elle voulait que Camille devienne reine consort et non plus princesse consort le moment venu. C'est un tournant selon les journaux. En effet, ils rappellent que la reine ne s'était pas prononcée sur cette question depuis les 17 ans que Camilla est mariée avec Charles. Les journaux rappellent aussi que les sujets n'y sont pas favorables. Lors d'un dernier sondage en 2021, 63% d'entre eux s'étaient montrés défavorables à ce que Camilla ait le titre de reine. Le Palais espère qu'avec cette annonce, l'opinion publique pourra changer. La Reine salue le travail de Camilla depuis 17 ans. Elle a multiplié les engagements auprès de Charles. Elle s'est montrée beaucoup plus discrète aussi que la princesse Diana. Elle a fini par se faire pleinement accepter par la famille royale. Il reste donc à se faire pleinement accepter par ses sujets. Le Palais espère que ce geste fort de la reine Elizabeth II pour Camilla y contribuera. TF1 | Duplex E. STERN