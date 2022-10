La galère pour les métiers du "Jerrican"

Sur chacun de ces chantiers, la tronçonneuse est l'outil indispensable pour cet élagueur. Le jerrican est le seul moyen pour la ravitailler, mais il est interdit à la pompe depuis plusieurs jours dans l'Hérault. Felix Patris, élagueur, a le même problème avec sa broyeuse. Les branches devront donc rester sur le chantier pour être récupéré plus tard. C'est du temps perdu et des frais supplémentaires. Sur un autre chantier, il est aussi impossible de ravitailler les machines à la pompe sans jerrican. Les mini pelles ne sont plus rentables. Pour sauver leur commerce, certains n'hésitent plus à braver l'interdiction. Même cas pour cette auto-école. C'est trop coûteux de faire des allers-retours à la pompe avec chaque moto. Donc, il n'est pas question de se servir sur les heures de conduite. Risquer la sanction, il n'est pas toujours possible devant les stations vides. Les stocks s’amenuisent. L'auto-école craint de devoir fermer ses portes dès la semaine prochaine. TF1 | Reportage L. Croix, E. Alonso