La Gay Pride 2021 a choisi un départ en dehors de Paris

Les organisateurs de la Gay Pride ont voulu insister sur un message ce samedi en choisissant un départ en dehors de Paris. En effet, la Marche des fiertés va s'élancer à Pantin (Seine-Saint-Denis) à partir de 15 heures. D'après Valentin Dépret, le choix est stratégique. Les militants LGBT qui se sont rassemblés sur les lieux ce jour ont expliqué qu'il était parfois difficile d'assumer son homosexualité ou sa bisexualité dans les quartiers populaires et dans les villages ruraux. C'est donc une façon de donner un peu plus de visibilité à leur combat. L'autre particularité de cette marche, c'est aussi la crise sanitaire. En 2020, elle a été annulée et cette année, elle est très encadrée. Le masque est recommandé aux participants tout au long des six kilomètres qui les mèneront par la place de la République à Paris. Il s'agit également d'une marche très politique. A un an des élections présidentielles, c'est l'occasion pour les associations de porter leur combat notamment celui de la PMA.