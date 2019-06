La Gay Pride fête ses 50 ans

Ce samedi 29 juin 2019, la Gay Pride s'élancera de la gare Montparnasse à partir de quatorze heures pour célébrer ses 50 ans. Cet anniversaire marque le parcours et les changements de notre société, notamment depuis la dépénalisation de l'homosexualité. Les préparatifs vont bon train pour ce rendez-vous annuel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.