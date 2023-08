La grande invasion : les moustiques tigres gagnent le nord

Alain n’en revient toujours pas. Les photos qu’on voit dans la vidéo datent du début de l’été. Des piqûres de moustiques tigres, si douloureuses qu’il n’a pas eu le choix, il a consulté un dermatologue. Pour un couple de retraités, les belles soirées d’été dans le jardin de leur maison d’Île-de-France sont finies. C’est la même chose pour la piscine gonflable des petits-enfants, pliée et remisée dans la cave. Ils n’ont plus le choix, ils vivent cloîtrés. Et même à l'intérieur, il faut se protéger de l’envahisseur. Ils disposent d’une grande quantité de plaquettes, à brancher sur secteur pour diffuser de l’insecticide, et même une lampe antimoustique, censée électrocuter ces nuisibles. Le moustique tigre, avec ses rayures noires et blanches, est responsable cette semaine d’un cas de dengue, dans une commune voisine. En Île-de-France, la prolifération s’aggrave. Une pétition circule même à Anthony pour réclamer des mesures à la mairie, comme des opérations de démoustication. TF1 | Reportage M. Beringer, L. Kebdani, J.Y. Mei