La grande parade de Noël à Blois

Quand Blois fête Noël, c'est avec d'étranges personnages sur des airs d'opéra. La Compagnie Off lance les illuminations avec son nouveau spectacle et métamorphose le centre-ville : "C'est magnifique. C'est super. C'est les fêtes de fin d'année. Ça fait plaisir. Tout le monde est réuni. La petite en profite, donc c'est cool, c'est super". Depuis plus de 30 ans, la troupe s'empare de la rue avec extravagance. Une vingtaine de danseuses bénévoles et des artistes de rue accompagnent la migration de cet ours sur une banquise à la dérive. "Il est trop beau l'ours. Il est tout mignon. On voit vraiment avec la structure que c'est un ours"; "C'est magnifique. Très joli. Ça doit être compliqué de tenir en l'air longtemps". A chaque création, la Compagnie Off transporte son public dans ses déambulations : "C'est magique" ; "C'est sûr, il faut mettre beaucoup de désordre pour Noël. C'est les fêtes. Il faut en profiter. Il faut faire la fête" ; "On se libère un petit peu. Ça fait du bien". L'ours de la Compagnie Off va poursuivre son voyage. Blois n'est qu'une étape dans sa migration. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schely