La grande traversée des Alpes suisses

Un triangle de béton de 285 mètres de hauteur à plus de 2 300 mètres d'altitude comme un symbole pour démarrer notre route. Au pied du barrage de la Grande Dixence, notre périple dans les cols suisses s'annonce tout en descente, en montée et en virage. Un vrai régal des motards. Les seize kilomètres et 1 000 mètres de dénivelé du col de la Furka ont rouvert après neuf mois de fermeture. La descente du col de la Furka est vertigineuse. Sur dix kilomètres, il n'est pas facile de regarder ailleurs, car la moindre erreur ne pardonne pas. Au bout, nous descendons pour remonter vers le col du Gothard. La Tremola, une route construite en 1930, relie le Gothard au palmier du Tessin. Environ quatre kilomètres de pavés ont été préservés, notamment 24 virages et 300 mètres de dénivelé. Une prouesse de construction classée "monument historique" et qui fait la fierté de tous les Suisses. A la fin des pavés, l'autoroute et ses voitures de luxe se rapprochent à grande vitesse du Tessin, la Suisse italienne. Le lac Majeur fait son apparition et nous permet de terminer notre voyage au milieu de l'eau.