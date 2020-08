La grande traversée des chevaux sauvages de Chincoteague aux États-Unis

Aux États-Unis, une vente aux enchères unique au monde a lieu une fois par an. La traversée des chevaux sauvages de l'île de Chincoteague attire des centaines de curieux. Une vente symbolique étant donné que l'espèce est protégée. L'argent récolté permet de financer les pompiers volontaires de la région. Il s'agit de leur principale source de revenue pour leur budget annuel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/08/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.