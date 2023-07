La Grave : le téléphérique de la discorde

C'est l'un des rares glaciers des Alpes du Sud. Une étendue quasi vierge dont le sommet n'est accessible, aujourd'hui, qu'à pied ou à ski, une ascension sportive. Mais demain, une télécabine de 35 places permettra, à tous, d'atteindre les 3 600 mètres d'altitude et la vue sur tout le massif des Écrins, un projet de quatorze millions d'euros. On va pouvoir monter les enfants, les familles, les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées... Autre argument de l'exploitant, c’est la disparition d'un téléski polluant et partiellement obsolète. À cause du réchauffement climatique, le glacier de la Girose s'est réduit. Et une partie de son téléski est située à 30 mètres du sol, le rendant évidemment hors d'usage. Mais faut-il que le glacier de la Girose devienne un site touristique comme les autres ? Des alpinistes jugent le projet contraire à l'esprit de la montagne. Plus bas, dans la vallée, d'autres doutent aussi de la pertinence d'un tel projet. Sauf que, pour les commerçants de cette petite station, plus de monde, c'est un moyen de compenser les périodes creuses. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Tassin, S. Iorgulescu