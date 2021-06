La Grèce des Météores

C'est une forêt de pierre au cœur de l'immense plaine de Thessalie, le grenier à blé de la Grèce. Des centaines de hauts rochers dont la légende dit que Dieu les aurait fait tomber du ciel pour que les croyants puissent se retirer pour prier. Une chose est sûre en tout cas, le site des Météores avec ses monastères au sommet des pierres érodées par le vent et l'eau est aujourd'hui un endroit d'une incroyable force spirituelle. Aux pieds des rochers, à l'église Byzantine de Kalambaka, rendez-vous avec Lambros Tzanikas, guide de la région. En quelques kilomètres, il va nous plonger dans l'histoire qui débute dès le XIe siècle. Ici, les premiers ermites sont venus s'isoler, il y a 1 000 ans. Rien n'a bougé comme un livre d'histoire toute entière et qui marque le début d'une vie monastique intense dans les Météores. Depuis le XIVe siècle, les moines sont encore un peu plus près du ciel. Ils ont fait construire, à parfois plus de 400 mètres de hauteur, de vrais petits bijoux pour se rapprocher de Dieu, mais aussi échapper aux Turcs.