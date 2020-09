La Grèce touchée par un ouragan méditerranéen

En Grèce, un phénomène météo très rare a provoqué de gros dégâts. Il s'agit d'un ouragan méditerranéen ou medicane, contraction de méditerranée et hurricane. Baptisé Ianos, avec des rafales à 130 km/h, il a désormais atteint le nord d'Athènes. Deux personnes sont décédées et une femme est toujours portée disparue.