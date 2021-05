La Grèce, un nouveau paradis fiscal pour les retraités

À seulement une heure de bateau d'Athènes, en Grèce, 3 000 habitants résident sur un petit paradis. Bientôt, Claude, un jeune retraité français, va s'y installer de façon permanente. Il a acheté une maison en pierre face à la mer. La raison de son installation : le taux d'imposition de 7 % maximum. C'est imbattable. Le dispositif est réservé à tous les retraités européens qui souhaitent poser leur valise en Grèce. Il n'est même pas nécessaire d'être propriétaire. Claude a très vite fait le calcul. "Ça me permet de gagner 350 euros par mois", a-t-il expliqué. L'avantage fiscal va durer quinze ans. De plus, le coût de la vie en Grèce est inférieur à 30 % par rapport à l'Hexagone. Par ailleurs, le prix de l'immobilier est à 2 000 euros le mètre carré. Athène reste une des capitales européennes les plus abordables. Des avantages qui intéressent de plus en plus les futurs retraités français. Un agent immobilier a déjà reçu une dizaine d'appels ces deux derniers mois. Accueillir des retraités français est un bon moyen de remettre en marche la croissance du pays.