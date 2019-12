La grève coûte cher aux employés d'aides à domicile

Depuis plus d'une semaine, tout le secteur du service à la personne est touché par la grève des transports. Si une intervention est annulée, le salaire baisse, car il n'y a pas de chiffre d'affaires réalisé. Une perte pour les employés, et qui ne sera pas récupéré pour l'employeur également. Reportage auprès d'une agence qui perd chaque jour 5 000 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.