La Guadeloupe à l'heure du couvre-feu

Un silence assourdissant, un calme inhabituel pour un vendredi soir. Première nuit de couvre-feu à 22 heures sans contrôle du débordement dans le centre-ville de Pointe-à-Pitre. Dans les restaurants, les clients sont arrivés plus tôt en raison de la fermeture anticipée. Un repas apprécié d'autant plus dans la crainte d'un durcissement des mesures. L'archipel vient de connaître un record de contamination au Covid-19. Le préfet a donc aussi annoncé la fermeture des plages après 18 heures. Les rassemblements à plus de six personnes sur la voie publique sont interdits, une mesure qui rend impossible l'organisation du carnaval en Guadeloupe habituellement très suivi. Cela a déjà des conséquences économiques. Dans ce magasin de tissu, l'événement représente une part importante des activités. "Il faut compter à peu près au moins 30% de chiffre d'affaires et là, le contexte est très difficile", lance la gérante. Une inquiétude partagée par les salariés. Les restrictions annoncées doivent durer au moins trois semaines et pourront être renforcées dès dimanche en cas de d'aggravation de la situation sanitaire. TF1 | Reportage J.M. D'Abreu, D. Lansade